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Правительство Мексики объявило посла КНДР персоной нон грата

Международная панорама
8 сентября, 1:26 UTC+3 /Обновлено,

У Ким Хён Гиля есть 72 часа, чтобы покинуть территорию страны

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ТАСС, 8 сентября. Правительство Мексики объявило посла КНДР персоной нон грата и дало ему 72 часа, чтобы покинуть страну. Об этом сообщило в четверг министерство иностранных дел латиноамериканской республики.

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"Сегодня правительство Мексики объявило персоной нон грата посла КНДР Ким Хён Гиля и дало ему 72 часа, чтобы покинуть территорию страны", - говорится в сообщении.

По словам МИД, тем самым Мехико выражает "категорическое неприятие недавней ядерной активности, которая является откровенным и растущим нарушением международного права и серьезной угрозой для азиатского региона и мира".

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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