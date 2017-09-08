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ТАСС, 8 сентября. Правительство Мексики объявило посла КНДР персоной нон грата и дало ему 72 часа, чтобы покинуть страну. Об этом сообщило в четверг министерство иностранных дел латиноамериканской республики.
"Сегодня правительство Мексики объявило персоной нон грата посла КНДР Ким Хён Гиля и дало ему 72 часа, чтобы покинуть территорию страны", - говорится в сообщении.
По словам МИД, тем самым Мехико выражает "категорическое неприятие недавней ядерной активности, которая является откровенным и растущим нарушением международного права и серьезной угрозой для азиатского региона и мира".
КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.