Однопартиец Меркель раскритиковал главу МИД ФРГ за его предложение по санкциям против РФ

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БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель, спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Юрген Хардт считает, что предложение главы МИД Зигмара Габриэля об отмене антироссийских санкций по мере установления перемирия в Донбассе "подвергает опасности доверие к внешней политике Германии". Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении депутата.
"Недавние рассуждения Зигмара Габриэля возмутительны, - считает Хардт. - Своими высказываниями он не только разрушает консенсус в правительственной коалиции, он подрывает с трудом достигнутые минские соглашения, которые были выработаны при посредничестве Германии и Франции и благодаря которым произошла разрядка горячего конфликта в центре Европы".
Хардт выразил мнение, что в целом отправку миротворцев "на восточную границу Украины" можно приветствовать, если это поможет решению проблемы. "Если действительно удастся отправить их туда, они должны разместиться на границе между Украиной и Россией", - полагает он. Как утверждает политик, в связи с заявлениями Габриэля "возникают большие сомнения в том, что министр действует независимо в вопросах, касающихся России".
5 сентября на фоне инициативы президента РФ Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе Габриэль выступил за отмену антироссийских санкций по мере установления перемирия в регионе и отвода тяжелых вооружений. "Нет смысла ждать того, что, только когда оно [минское соглашение] будет выполнено, мы снимем санкции, - отметил он. - Давайте по крайней мере добьемся перемирия и отвода тяжелых вооружений и затем в качестве вознаграждения отменим санкции и поможем в восстановлении востока Украины". Как считает глава МИД, это могло бы стать исходным пунктом для проведения новой политики разрядки в отношении РФ.
Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.