Сенат США продлил работу правительства до декабря

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг поддержал законопроект о повышении лимита госдолга для временного продления работы федерального правительства, а также о выделении из бюджета $15,25 млрд на ликвидацию последствий шторма "Харви", от которого пострадал штат Техас. Инициативу поддержали 80 сенаторов, лишь 17 выступили против.

Ранее договоренности о принятии такого законопроекта президент США Дональд Трамп достиг в ходе встречи с лидерами демократов и республиканцев обеих палат Конгресса. Согласно документу, теперь американские госучреждения смогут работать до 8 декабря, пока Конгресс завершает работу над бюджетом на 2018 финансовый год, который начнется уже 1 октября.

Кроме того, в текст законопроекта вошли положения о выделении $450 млн на оказание помощи малому бизнесу, $7,4 млрд в виде грантов на восстановление домов и еще $7,4 млрд Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям США. Теперь аналогичный законопроект должна принять и Палата представителей, только после этого он будет направлен на подпись президенту. Ранее нижняя палата уже приняла отдельный законопроект о выделении на помощь Техасу $7,85 млрд, но теперь эта мера будет заменена инициативой Сената.

На прошлой неделе Трамп запросил у Конгресса на ликвидацию последствий из федерального бюджета экстренное финансирование. Это будет лишь первый транш из федерального бюджета, так как оценка нанесенного стихией ущерба пока продолжается. Так, в воскресенье губернатор пострадавшего от удара стихии Техаса Грегг Эбботт заявил, что стоимость восстановительных работ после наводнений в его штате, вызванных "Харви", может составить до $180 млрд. Тем временем в понедельник информационное агентство Associated Press сообщило, что число жителей американского штата Техас, погибших в результате последствий шторма, возросло до 60 человек.