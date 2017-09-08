СМИ: вооруженные силы Канады получат флот боевых БПЛА к 2023 году

ОТТАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Канадские вооруженные силы будут полностью укомплектованы боевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) к 2023 году. Об этом в четверг сообщила газета National Post.

По ее данным, министерство национальной обороны к 2021 году должно получить новых дронов, "флот которых будет полностью боеспособен к 2023 году". На эти цели федеральное правительство намерено потратить свыше $815 млн.

В настоящее время, по информации издания, специалисты военного ведомства пытаются закупить для нужд ВС Канады в том числе подержанные боевые БПЛА. В первую очередь рассматривается вариант покупки дронов MQ-1 Predator, которые состоят на вооружении армии США и активно применяются сейчас в Сирии и Ираке. Их производит американская компания General Atomics Aeronautical Systems.

Также прорабатывается вопрос покупки израильских БПЛА, которые канадские военные брали в лизинг во время операции в Афганистане (2001-2014 годы). Газета также не исключает, что минобороны Канады может закупить французские БПЛА Sperwer компании Sagem Defense Securite. Эти дроны канадские военные также использовали в Афганистане в разведывательных целях.