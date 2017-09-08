Суд в США оставил в силе ограничения на исполнение иммиграционного указа Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд девятого округа США в Сиэтле (штат Вашингтон) оставил в силе ограничения, которые ввел суд в городе Гонолулу (штат Гавайи), на исполнение иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствует постановление апелляционного суда, опубликованное в четверг на его сайте.

Данный вердикт одобрили единогласно все трое судей, рассматривавших дело, которое касалось критериев выдачи американских виз беженцам, а также гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Согласно временному постановлению Верховного суда, упомянутые лица должны доказать, что у них есть близкие родственники в США или что они поддерживают деловые связи с этой страной.

В соответствии с трактовкой администрации США, к числу близких родственников относятся родители, супруги, дети, в том числе приемные, а также братья и сестры. В данный круг не входят бабушки и дедушки, внуки и внучки. Власти Гавайев с этим не согласились, посчитав, что наличие родственников из второй группы тоже должно позволять получить американскую визу.

Апелляционный суд девятого округа счел трактовку администрации США "слишком узкой и выборочной". "[Американское] правительство не смогло убедительно объяснить, почему запрет на въезд [в США] нужно применять в отношении бабушек и дедушек, внуков, теток, дядь, племянников, двоюродных братьев и сестер", - говорится в постановлении. Суд также назвал запрет на допуск в страну данных категорий иностранных граждан не соответствующим правилам предоставления постоянного места жительства в Соединенных Штатах. В частности, эти правила "не обязывают иностранцев доказывать свое родство" с лицами, уже проживающими в США.

Постановление Верховного суда

В июне Верховный суд вынес постановление, согласно которому было частично восстановлено действие иммиграционного указа Трампа об отказе в выдаче виз гражданам шести мусульманских государств. Инстанция постановила, что запрет на въезд распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США.

Ранее Трамп обратился к Верховному суду с просьбой изучить иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа. Как ожидается, Верховный суд завершит рассмотрение дела не ранее октября.

Федеральные суды прежде уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По документу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле, а после внесения изменений (из списка был исключен Ирак) указ блокировал федеральный суд в Гонолулу.