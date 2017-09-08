CNN: Никки Хейли рассказала, как отклонила предложение Трампа стать госсекретарем США

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в самом начале рассматривал Никки Хейли, нынешнего постоянного представителя страны при ООН, на пост госсекретаря. Однако губернатор штата Южная Каролина отказалась, посоветовав Трампу подыскать кого-нибудь более подходящего на должность главы внешнеполитического ведомства.

"Я прекрасно понимаю, когда все складывается правильно, а когда нет. Я просто подумала, что он мог бы подыскать кого-нибудь получше", - рассказала Хейли в интервью CNN.

По словам дипломата, она вернулась в Южную Каролину после встречи с Трампом в Нью-Йорке, и вскоре ей позвонил на тот момент глава аппарата Белого дома Райнс Прибас. Он предложил ей должность постпреда при Объединенных Нациях, Хейли согласилась, но выдвинула ряд условий. Она хотела входить в состав правительства США и Совет национальной безопасности Белого дома, но самое важное - иметь возможность говорить откровенно и обладать независимостью в принятии решений.

"Я сказала, что являюсь политиком и хочу быть частью механизма принятия решений", - рассказала дипломат, по словам которой, президент ответил утвердительно: "Договорились". "Я не хотела оставаться в тени или быть только оратором, говорящей головой. Я хотела говорить о том, что у меня на уме", - продолжала Хейли, уточнив, что именно это качество и побудило Трампа предложить ей стать постпредом при ООН. Как заметила дипломат, к ее удивлению все условия были удовлетворены.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, что Хейли якобы может возглавить Госдепартамент вместо Рекса Тиллерсона. "На прошлой неделе появились очень упорные слухи, что он [Тиллерсон] уходит, а она придет ему на смену", - приводит издание слова сотрудника Белого дома. Журнал отмечает, что слухи об отставке госсекретаря появились еще в начале лета, многие американские СМИ писали об этом ранее.

В среду Госдепартамент отказался комментировать информацию о том, что постпред США при ООН может сменить Тиллерсона. "Мы не комментируем слухи", - отметил представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.