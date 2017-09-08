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СМИ: КНДР зарабатывает иностранную валюту в обход санкций СБ ООН

Международная панорама
8 сентября, 6:20 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 8, сентября. /ТАСС

C конца 2016 года КНДР заработала $270 млн, продавая Китаю запрещенные к экспорту уголь, железную руду и цинк, а также начав поставки сырья в Малайзию и Вьетнам, сообщает радио KBS

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СЕУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. КНДР заработала сотни миллионов долларов в обход санкций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило в пятницу международное радио KBS. Авторы программы ссылаются на доклад экспертов, действующих при комитете Совбеза по санкциям в отношении Пхеньяна.

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По данным KBS, в документе "указывается на слабую эффективность резолюций из-за нечеткого их исполнения членами ООН, а также из-за развития Севером технологий для обхода санкций". В частности, утверждает радио, с конца прошлого года КНДР заработала $270 млн, продавая Китаю запрещенные к экспорту уголь, железную руду и цинк, а также начав поставки этого сырья в Малайзию и Вьетнам. Кроме того, по сведениям KBS, ряд банков, созданных и управляемых китайскими компаниями, принадлежит КНДР.

Во внешнеполитических кругах считают, что данный доклад может оказать значительное влияние на результаты голосования по проекту новой санкционной резолюции, которую США продвигают в СБ ООН, отмечает международное радио.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай Вьетнам Малайзия
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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