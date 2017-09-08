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Власти Японии заявили, что не изменят своей правовой позиции по Южным Курилам

Международная панорама
8 сентября, 6:53 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, сентября. /ТАСС

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга отметил, что Токио продолжит вести переговоры с Москвой

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ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Позиция правительства Японии по "северным территориям" (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) и по ведению там совместной с РФ хозяйственной деятельности не изменится. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

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"Наша основная предпосылка заключается в том, что позиция [Японии] по северным территориям и совместной экономической деятельности на них не изменится, - подчеркнул он. - Мы продолжим вести плотные переговоры с Россией, исходя из нашей базовой позиции - решение принадлежности четырех островов и последующее заключение мирного договора". В то же время Суга отметил достигнутую по итогам встречи на высшем уровне во Владивостоке договоренность об отправке в октябре этого года на Южные Курилы очередной делегации чиновников и представителей японского бизнеса, которые на месте предметно изучат совместные хозяйственные проекты.

Ранее вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что в настоящее время Россия и Япония рассматривают четыре-пять областей хозяйственной деятельности для сотрудничества на Курильских островах. Японские СМИ отмечали, что они касаются, в частности, туризма, ветряной энергетики и аквакультуры.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Как отмечали ранее японские СМИ, РФ и Япония пока далеки в своих позициях относительного того, как вести такую деятельность, чтобы это не создавало юридических проблем. Москва считает, что ее необходимо осуществлять в соответствии с российским законодательством, в то время как Токио настаивает на создании "специальной системы" на этих территориях.

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