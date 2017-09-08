Минобороны Израиля: страна не допустит создания "шиитского коридора" между Ираном и Сирией

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Израиль сделает все возможное для предупреждения создания коридора между Ираном и Сирией. С таким заявлением выступил в пятницу министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

"Мы [Израиль] сделаем все, чтобы предотвратить создание шиитского коридора между Тегераном и Дамаском, - написал глава оборонного ведомства в пятницу на своей странице в Facebook. - Мы твердо намерены не дать нашим врагам возможности и даже намека на возможность нанести ущерб безопасности Израиля".

В четверг двое сирийских военнослужащих погибли в результате удара с воздуха по территории арабской республики. Командование Вооруженными силами Сирии утверждает, что израильские самолеты выпустили с территории Ливана несколько ракет по военной позиции сирийской армии рядом с городом Масьяф в провинции Хама. Либерман не стал подтверждать или опровергать факт проведения атаки, но отметил, что "вчера и сегодня со всех сторон получает обращения с просьбой прокомментировать информацию иностранных СМИ об авиаударе израильских ВВС по сирийскому военному объекту".

Министр обороны указал, что после того, как "весной 2011 года в Сирии началась гражданская война, каждый день что-то взрывается, что-то горит, летят снаряды, падают бомбы". "Это внутрисирийские проблемы, - продолжил он. - Израиль не ищет приключений на свою голову, мы не вмешиваемся в конфликт, нам не нужна война с Сирией".

Атака с воздуха в Сирии в четверг стала первым приписываемым Израилю ударом после установления перемирия на юге страны, отмечала израильская газета Haaretz. 7 июля на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге была достигнута договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в действие с 9 июля. 16 июля в Париже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил категорически против достигнутого РФ и США перемирия, так как оно не отвечает интересам его страны.

До установления перемирия Израиль многократно атаковал цели в Сирии в ответ на обстрел своей территории в районе Голанских высот. Только с 24 июня по 2 июля этого года подобные атаки проводились пять раз. По сообщениям западных СМИ, Еврейское государство наносило удары и по конвоям с оружием для ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Сирии. Проведение некоторых из них позже было даже признано Израилем.