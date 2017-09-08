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Президент Молдавии запретил военным участвовать в учениях за рубежом

Международная панорама
8 сентября, 12:06 UTC+3

Игорь Додон потребовал отставки руководящего минобороны замминистра Георгия Галбура, который не подчинился его запрету, отправив солдат на учения НАТО на Украину

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© EPA/STR

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент и Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Молдавии Игорь Додон подписал приказ, запрещающий военнослужащим Национальной армии участвовать в учениях за рубежом без его письменного согласия. Об этом он заявил на брифинге, который был посвящен решению правительства отправить молдавский контингент на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident.

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"В качестве главнокомандующего, я подписал приказ, согласно которому запрещаю молдавским военным участвовать в любых действиях за пределами страны без предварительного согласия президента", - сказал Додон.

Президент также потребовал отправить в отставку руководящего министерством обороны замминистра Георгия Галбура, который не подчинился его запрету, отправив солдат на учения НАТО на Украину.

"Я требую отставки замминистра обороны и наказания других виновных в незаконной отправке наших военных на Украину, где идет война", - сказал Додон.

Военные учения Rapid Trident с участием представителей 14 стран НАТО пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. Додон считает, что армия нейтральной по конституции Молдавии не должна принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой любого военного блока. Однако сформированное проевропейской коалицией правительство своим распоряжением отправило солдат под видом стажировки, сказал президент.

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