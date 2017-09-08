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В Бангладеш из Мьянмы бежали около 270 тыс. беженцев-рохинджа

Международная панорама
8 сентября, 13:06 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 8, сентября. /ТАСС

По данным представителя ООН, два лагеря для беженцев в Кокс-Базаре переполнены, и им срочно необходимы новые убежища

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ЖЕНЕВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 270 тыс. беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы после вспышки насилия 25 августа в штате Ракхайн. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Данья Аслам Хан.

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"За последние две недели, по оценкам, 270 тыс. беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш в поисках безопасности", - отметила она, напомнив, что "рохинджа - это не имеющее гражданства мусульманское меньшинство, которое на протяжении десятилетий сталкивалось с дискриминацией и крайней нищетой".

"В условиях резкого роста числа беженцев, бегущих от насилия в северном штате Ракхайн в Мьянме, УВКБ призывает к срочным действиям для решения глубинных причин недавней вспышки насилия, чтобы людям не приходилось больше бежать, и они могли вернуться домой в безопасных и достойных условиях", - сказала официальный представитель. Она отметила, что два лагеря для беженцев в Кокс-Базаре переполнены, и срочно необходимы "новые территории и убежища". В этих лагерях сейчас размещено более 70 тыс. беженцев-рохинджа.

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