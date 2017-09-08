Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил "добавить специй" в диалог с Москвой, чтобы сделать "более вкусным" меню двусторонних переговоров. Об этом он заявил в пятницу перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Что касается международных вопросов, то думаю, что у нас достаточно плотное меню", - сказал французский министр.

"Плотное, но не вкусное", - отреагировал на это высказывание глава МИД РФ.

"Пока, но мы туда добавим специй, чтобы стало вкуснее", - пообещал французский коллега.