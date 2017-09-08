Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой

Выбросы от новых мощных вспышек на Солнце не затронут Землю в ближайшие 2-3 неделиНаука 8 сентября, 14:05
Насколько хорошо вы знаете историю стадиона “Лужники”Спорт 8 сентября, 14:02
СК проводит проверку по факту обрушения стены кинотеатра на торговые ряды в БалашихеПроисшествия 8 сентября, 13:58
История выборов и назначений руководителей субъектов РФ. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 13:58
Силуанов в шутку предложил Москве дать взаймы деньги федеральному бюджетуЭкономика и бизнес 8 сентября, 13:43
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидированПроисшествия 8 сентября, 13:30
Законодательство о выборах глав субъектов РФ. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 13:27
Рогозин предложил назвать Ка-52 для Египта "Нильским Крокодилом"Армия и ОПК 8 сентября, 13:21
Мединский: иск по делу реставраторов отозван в связи с погашением ущербаПроисшествия 8 сентября, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил "добавить специй" в диалог с Москвой, чтобы сделать "более вкусным" меню двусторонних переговоров. Об этом он заявил в пятницу перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Что касается международных вопросов, то думаю, что у нас достаточно плотное меню", - сказал французский министр.
"Плотное, но не вкусное", - отреагировал на это высказывание глава МИД РФ.
"Пока, но мы туда добавим специй, чтобы стало вкуснее", - пообещал французский коллега.