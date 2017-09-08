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Германия, США и Франция считают идею отправки миротворцев ООН в Донбасс прогрессом

Международная панорама
8 сентября, 14:44 UTC+3 БЕРЛИН 8, сентября. /ТАСС

По словам официального представителя МИД ФРГ Мартина Шефера, у российской стороны "есть шанс доказать", что ее предложение о миротворцах серьезно

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© AP Photo/Max Black

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Германия, Франция и США убеждены, что отправка миротворцев ООН на линию соприкосновения в Донбассе будет способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы поддерживаем интенсивные контакты с нашими французскими и американскими партнерами, и мы считаем, что это [предложение о введении миротворцах] позволит продвинуться вперед, - сказал он. - Мы, правительство ФРГ, рады, что происходит движение и появляется новая возможность для достижения перемирия".

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По его словам, у российской стороны "есть шанс доказать", что ее предложение о миротворцах серьезно. В то же время Шефер указал на то, что есть два проекта резолюций - российский и украинский - и что они "не имеют ничего общего друг с другом".

5 сентября на фоне инициативы президента РФ Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выступил за отмену антироссийских санкций по мере установления перемирия в регионе и отвода тяжелых вооружений.

Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Габриэль, Зигмар Путин, Владимир Владимирович
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