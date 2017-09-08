Международный эксперт: технические новшества и КОИБы на выборах в РФ внушают доверие

Ласицкене: ВФЛА за два года не добилась продвижения по возвращению в IAAFСпорт 8 сентября, 15:35
Легкоатлетка Ласицкене сообщила, что не соблюдает диетуСпорт 8 сентября, 15:30
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 26Происшествия 8 сентября, 15:28
Московское центральное кольцо за год работы перевезло более 97 млн пассажировМосква 8 сентября, 15:26
Матвиенко: Москва ждет от Вашингтона конкретных мер для улучшения двухсторонних отношенийПолитика 8 сентября, 15:18
Погода в Москве на следующей неделе будет почти июльскойОбщество 8 сентября, 15:15
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 годаОбщество 8 сентября, 15:14
Легкоатлетка Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира в БирмингемеСпорт 8 сентября, 15:11
История или ущерб экологии: чем опасны затонувшие в Волге суда и кто их должен подниматьОбщество 8 сентября, 15:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Технические новшества и комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), которые будут применяться в России в единый день голосования 10 сентября, внушают доверие к выборам. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной ассоциации избирательных комиссий Сеонг Бае Канг (Южная Корея), прибывший в РФ в качестве международного эксперта для наблюдения за региональными и муниципальными выборами.
Он сообщил, что ранее побывал на трех избирательных участках и лично попробовал систему голосования, "апробировал ее в тестовом режиме". "Могу сказать, что она легка в использовании, и все ответственные лица прекрасно знают свои обязанности и функционал", - подчеркнул Сеонг Бае Канг. Эксперт также отметил, что посмотрел использование КОИБов. "Полагаю, что данные технические новшества внушают доверие к выборам", - сказал он, выразив надежду "что результаты голосования также будут вызывать доверие".
Единый день голосования в РФ пройдет 10 сентября и охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России. По приглашению Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" в Москву приезжают 27 электоральных экспертов из 12 стран, чтобы принять участие в наблюдении за ходом предстоящих выборов.