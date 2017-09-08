Мариани: выборы в Крыму легитимны, как и в любом другом регионе РФ

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, который в единый день голосования 10 сентября в качестве международного эксперта будет следить за ходом выборов в Крыму, подчеркнул, что они так же легитимны, как и в других субъектах РФ.
"Крым сам выбрал вернуться в Россию, поэтому выборы мы считаем законными. Там был поведен референдум, где люди высказали свою политическую волю, и теперь они голосуют так, как в других российских регионах", - ответил он на вопрос журналистов о признании легитимности выборов в Крыму на пресс-конференции международных экспертов в преддверии региональных и муниципальных выборов РФ.
"Почему мы выбрали Крым? Потому что там достаточно серьезная техническая база, и мы рады посмотреть и проконтролировать, как в новообразованной республике все это будет происходить и контролироваться Россией", - пояснил Мариани.
Единый день голосования в РФ пройдет 10 сентября. По приглашению ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" в Москву приезжают 27 электоральных экспертов из 12 стран, чтобы принять участие в наблюдении за ходом предстоящих выборов.