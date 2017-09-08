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Кучма: Украина не согласится на предложенный РФ формат миротворческой миссии в Донбассе

Международная панорама
8 сентября, 15:29 UTC+3 КИЕВ 8, сентября. /ТАСС

По его мнению, миротворческие войска должны находиться на всей территории конфликта, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса

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КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Формат миротворческой миссии в Донбассе, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, не устраивает Украину. Об этом заявил представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма в четверг на брифинге в Днепре (ранее Днепропетровск).

"Россия хочет загнать в такой угол эту ситуацию, что потом не будем знать, как выйти", - сказал Кучма. Предложенный Россией формат "нас (Украину) абсолютно не устраивает", сказал он.

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По мнению Кучмы, миротворческие войска должны находиться на всей территории конфликта, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. "И обязательно на российско-украинской границе", - заявил представитель Украины в Контактной группе, напомнив, что на сегодняшний день неохраняемая граница Украины с РФ составляет 400 км.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ, которые находятся в регионе в рамках минских соглашений. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме этого Киев настаивает на передаче ему участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после новых выборов в Донбассе.

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Персоны
Кучма, Леонид Данилович Путин, Владимир Владимирович
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