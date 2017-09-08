Глава МИД Франции: Париж хочет работать с Москвой в контактной группе по Сирии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Париж хочет взаимодействовать с Москвой в инициируемой Францией контактной группе по Сирии. Об этом заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Ситуация в Сирии сложная, в настоящий момент мы добились успехов, - отметил он. - У нас есть четыре этапа для того, чтобы определить главных игроков, которые позволят продвинуть политическое разрешение этого конфликта. Когда все эти инициативы будут выполнены, мы сможем задействовать механизм контактной группы, которая приведет к надежному и позитивному исходу этого кризиса и покончит со страданиями сирийского народа".

"Франция намерена с РФ продвигаться по этому направлению", - заключил он.

Жизнь после ИГ

Ле Дриан также сказал, что ситуация в Сирии приблизилась к этапу, при котором возможно начало переходного политического процесса в этой стране.

"Можно сказать, что мы подошли к такому периоду, этапу, где можно говорить о жизни после ИГИЛ (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ), - сказал он. - Но теперь необходимо претворять в жизнь все те принципы, условия, о которых мы говорили, в частности, с министром Лавровым".

По словам французского дипломата, для успеха переходного процесса "необходимо создать благоприятные условия, тему которых планируется поднять на предстоящей сессии ГА ООН".

Глава МИД Франции отметил, что постоянные члены Совета Безопасности ООН должны определить временные рамки проведения консультаций с народом Сирии относительно переходного процесса.

"Необходимо создать такой политический процесс, который нам позволит определить временные рамки для проведения консультаций с сирийским народом, - сказал Ле Дриан. - Мы бы хотели, чтобы этим в скорейшие сроки занялась пятерка СБ ООН. Это необходимо для организации переходного процесса, для новой реорганизации сирийского государства и для сохранения территориальной целостности".

Также Ле Дриан подчеркнул, что смещение президента Сирии Башара Асада для Франции не является главной целью политического процесса. "Для того, чтобы начать политический переходный процесс (после победы над ИГ), нельзя требовать какие-либо предварительные условия, то есть уход Асада, - сказал он. - И Франция со своей стороны уже заявляла, что Асад не является самоцелью политического урегулирования, потому что примирение в Сирии этим не ограничивается, это сложный процесс".

"Франция не считает, что Башар Асад является неприемлемым предварительным условием для выполнения политического процесса", - подтвердил глава МИД Франции, отвечая на соответствующий вопрос.

Контактная группа

Французский лидер Эмманюэль Макрон в середине июля на встрече в Париже с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что Париж и Вашингтон предлагают сформировать международную Контактную группу, которая займется сопровождением послевоенной стабилизации в Сирии, поддерживая соответствующие действия ООН.

Контактная группа по Сирии начнет свою деятельность во время 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.