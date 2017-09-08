Госдеп пока не может подтвердить встречу Лаврова и Тиллерсона в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент пока не может подтвердить проведение встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона на полях мероприятий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепа.

"Мы пока не можем объявить ни о каких встречах", - отметил он.

Ранее в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос о встрече Лаврова и Тиллерсона в Нью-Йорке активно прорабатывается.

72-я Генассамблея ООН открывается 12 сентября, министерская неделя проходит с 18 по 25 сентября.