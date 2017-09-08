Секретарь комитета: глава МИД Мьянмы не может быть лишена Нобелевской премии мира

ОСЛО, 8 сентября. /ТАСС/. Государственный советник и глава МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи не может быть лишена Нобелевской премии мира, которую ей присудили в 1991 году. Об этом в пятницу агентству AP заявил секретарь Норвежского нобелевского комитета Улав Ньёльстад.

По его словам, за более чем вековую историю Нобелевских наград подобных прецедентов еще не было. В завещании знаменитого шведского химика Альфреда Нобеля (1833 - 1896) такая возможность также не упоминается. Кроме того, по словам Ньёльстада, нобелевский комитет в Осло, который присуждает премию мира, вправе оценивать лишь заслуги лауреатов на момент вручения награды, но не их последующие достижения или промахи.

"Лишить награду лауреата, которому она уже была присуждена, нельзя, - отметил Ньёльстад, который также занимает должность директора Норвежского нобелевского института. - Ни один из [пяти] присуждающих премии комитетов в Стокгольме и Осло никогда не рассматривал подобной возможности".

Аун Сан Су Чжи получила премию мира за "ненасильственную борьбу за демократию и соблюдение прав человека" в Мьянме. В момент присуждения премии лидер мьянманской оппозиции уже третий год находилась под домашним арестом и окончательно получила свободу лишь 19 лет спустя - в 2010 году. После демократических преобразований в Мьянме Аун Сан Су Чжи была избрана в парламент, в 2015 году получила пост министра иностранных дел и государственного советника, а сейчас по сути является политическим лидером страны.

Призывы лишить ее Нобелевской премии начали звучать после того, как в центре внимания мировых СМИ оказался кровопролитный конфликт буддистского большинства и мусульманского меньшинства Мьянмы на территории штата Ракхайн. Министр очень скупо комментировала ситуацию с соблюдением прав мусульманской народности рохинджа, которые, по оценкам ООН, являются одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. К настоящему моменту к петиции с требованием лишить Аун Сан Су Чжи премии на интернет-портале change.org присоединились почти 400 тыс. человек.

Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа. Сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений на западе страны превысило 400 человек, за две недели страну покинули около 150 тыс. беженцев народности рохинджа.