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Украина отказалась от аттестации по русскому языку для абитуриентов

Международная панорама
8 сентября, 18:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС

Ранее Верховная рада приняла закон "Об образовании", действие которого вступает с 2018 года

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© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Украина вслед за принятием новой редакции закона "Об образовании" исключила русский язык из списка предметов, по которым выпускники школ сдают Внешнее независимое тестирование (ВНО) - аттестацию по программам среднего образования (аналог российского ЕГЭ). Соответствующая информация опубликована в пятницу на сайте министерства образования.

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Так, в приказе ведомства, определяющем учебные предметы, по которым проводится ВНО, русский язык отсутствует. Выпускники украинских школ могли сдавать тест по этому предмету, начиная с 2011 года.

Список состоит из 11 предметов, среди которых украинский язык и литература, история страны, математика, а также четыре иностранных языка - английский, французский, испанский и немецкий.

5 сентября Верховная рада приняла закон "Об образовании". Новая его редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Обеспокоенность новым законом об образовании выразили Венгрия и Румыния, а в Польше пообещали следить за применением его положений. Кроме этого, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль призвал президента Украины Петра Порошенко наложить вето на закон "Об образовании", так как считает, что этот документ нарушает языковые права национальных меньшинств.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Польша Украина Венгрия Румыния
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