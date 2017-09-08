WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе

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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддерживает выдвинутую Россией инициативу, которая предусматривает размещение миротворцев на востоке Украины. Об этом говорится в колонке внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшэса, посвященной деятельности нынешнего главы Госдепа в свете появившихся утверждений о его возможной скорой отставке и приходе на его место постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.
Как пишет Игнейшэс, не раскрывая свои источники, Тиллерсон совершенно осознанно превратился фактически в непубличную фигуру, что совершенно не типично для главы внешнеполитического ведомства США. Тем не менее Тиллерсон активно работает за кулисами, причем складывается впечатление, что он концентрирует внимание в первую очередь на выработке "широкой стратегии, нацеленной на работу с Китаем в целях урегулирования кризиса вокруг Северной Кореи, а также с Россией - ради стабилизации Сирии и Украины", говорится в статье.
Тиллерсон продолжает заниматься "российским досье", несмотря на новые шаги Вашингтона, направленные против Москвы, подчеркивает газета. Согласно изложенным ею сведениям, "по Украине Тиллерсон поддерживает предложение России, предусматривающее отправку миротворцев ООН" в Донбасс. "Появление наблюдателей ООН помогло бы имплементации минского соглашения, даже если это поставят в заслугу [президенту России Владимиру] Путину, а [его украинского коллегу Петра] Порошенко будут винить", - отмечается в материале.
В нем также указывается, что, по мнению США, развитие ситуации в Сирии чревато усилением Ирана в ущерб России. "По Сирии Тиллерсон предупредил Путина, что подлинная опасность российским интересам заключается в усиливающемся иранском влиянии там (то есть в этой арабской стране - прим. ТАСС), особенно после восстановления режимом [президента] Башара Асада контроля над Дейр-эз-Зором", - пишет Игнейшэс.