Сноуден заявил, что не теряет надежды однажды вернуться в США

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БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Эдвард Сноуден, который в 2013 году предал огласке масштабы и методы слежки американских спецслужб, не теряет надежды вернуться в США. Об этом он рассказал в интервью немецкому еженедельнику Spiegel, которое было опубликовано в пятницу.
Отвечая на вопрос, надеется ли он когда-нибудь оказаться на родине, Сноуден сказал: "Да, разумеется, однако насколько это вероятно, я не знаю. Впрочем, обвинения в мой адрес, о которых вы говорили, звучат с каждым годом все реже. Это означает, что даже у меня есть надежда".
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) отметил, что не рассчитывал на помилование со стороны руководства США. "[Экс-президент] Барак Обама воспринял мои разоблачения как личное оскорбление, потому что именно на него возложили всю ответственность", - пояснил он.
Также Сноуден в интервью рассказал о своей жизни в России, где 1 августа 2014 года получил вид на жительство. "Я много путешествую, недавно был в Санкт-Петербурге, меня периодически навещают родственники", - сказал он. Сноуден сказал, что в нынешних условиях неприкосновенность частной жизни является для него одной из самых важных вещей. "Самое ужасное, когда меня узнают в магазинах", - пояснил он.
Он также подверг критике руководителя немецкой контрразведки Ханса-Георга Масена, который намекал на то, что Сноуден якобы связан с российскими спецслужбами. "У него даже не было достаточно мужества, чтобы назвать меня шпионом. Он вместо этого говорил, что не может предоставить доказательств, что я российский агент, но, по его словам, определенная степень "достоверности" присутствует. Такое можно сказать о ком угодно", - отметил экс-сотрудник АНБ.