СМИ: арабо-курдские отряды выбили террористов из городского университета в Ракке

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ТАСС, 8 сентября. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) продолжают штурм форпоста террористов в Ракке (520 км от Дамаска) и захватили в пятницу комплекс зданий городского университета и студенческий кампус. Как сообщил агентство Firat, боевики превратили учебно-научный центр на Евфрате в хорошо укрепленный лагерь и оборонялись там более трех месяцев.
В его помещениях работали мастерские по минированию машин, которые затем смертники использовали во время вооруженных вылазок.
По информации агентства, установление контроля над университетом и его территорией стало значительным успехом отрядов СДС после того, как они очистили на прошлой неделе от террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) исторический центр Ракки.
Арабо-курдские формирования, которые составляют костяк СДС, контролируют сейчас 70% городской площади и освободили 14 кварталов. В руках наемников остаются районы Мурур, Нахда, Эль-Барид, Хай-эль-Амир, Рауда и Рмейла.