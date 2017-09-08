WP: спецпрокурор по РФ собирается допросить бывшего пресс-секретаря Белого дома

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер планирует побеседовать с бывшими и действующими сотрудниками Белого дома. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в расследовании.

По их данным, Мюллер, ведущий расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США, хочет допросить, в частности, временно исполняющую обязанности директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, а также бывшего пресс-секретаря президента Шона Спайсера и экс-главу аппарата Белого дома Райнса Прибаса. По мнению спецпрокурора, они стали свидетелями нескольких эпизодов, связанных с расследованием вмешательства России на президентских выборах в 2016 году. Таким образом, Мюллер продолжает интересоваться окружением президента США Дональда Трампа.

Издание подчеркивает, что лица, которых собирается допросить спецпрокурор, были свидетелями принятия главой государства таких решений, как увольнение директора ФБР Джеймса Коми, также они имели доступ к важным с точки зрения команды Мюллера, документам.

В связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы в США ведут расследование сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Минюст в мае объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также не раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.