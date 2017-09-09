Трамп на год продлил эмбарго в отношении Кубы

Слуцкий извинился перед болельщиками "Халла" за крупное поражение от "Дерби"Спорт 9 сентября, 0:38
Путин примет участие в праздновании 870-летия МосквыОбщество 9 сентября, 0:19
Испанская компания вновь выбрала "Протон" для вывода на орбиту своего спутникаКосмос 9 сентября, 0:01
"Халл" Слуцкого пропустил пять безответных мячей от "Дерби" в матче чемпионшипаСпорт 8 сентября, 23:52
Орбитальная обсерватория солнечной динамики зафиксировала новую вспышку на СолнцеКосмос 8 сентября, 23:39
СМИ: пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве была моделью DiorПроисшествия 8 сентября, 23:36
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 58Происшествия 8 сентября, 23:30
МОК будет следить за расследованием дела о коррупции при выборах страны-хозяйки ОИ-2016Спорт 8 сентября, 23:16
Московское "Динамо" на днях подпишет новый контракт с хоккеистом ТерещенкоСпорт 8 сентября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 24 сентября 2018 года рестрикции, действующие в отношении Кубы.
Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.
Трамп отмечает, что срок эмбарго, действующего на основании специального закона, истекает уже 14 сентября этого года. "Я принял решение, что продление этих мер по отношению к Кубе на один год соответствует интересам Соединенных Штатов", - отметил глава государства.
В июне Трамп заявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касающихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, были отменены правила поездок на Кубу для граждан США и введен запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Но Вашингтон не разорвал дипломатические отношения с Гаваной и не закрыл посольство на Кубе.