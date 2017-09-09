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Трамп на год продлил эмбарго в отношении Кубы

Международная панорама
9 сентября, 0:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, сентября. /ТАСС

Таким образом, рестрикции будут действовать до 24 сентября 2018 года

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 24 сентября 2018 года рестрикции, действующие в отношении Кубы.

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Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

Трамп отмечает, что срок эмбарго, действующего на основании специального закона, истекает уже 14 сентября этого года. "Я принял решение, что продление этих мер по отношению к Кубе на один год соответствует интересам Соединенных Штатов", - отметил глава государства.

В июне Трамп заявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касающихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, были отменены правила поездок на Кубу для граждан США и введен запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Но Вашингтон не разорвал дипломатические отношения с Гаваной и не закрыл посольство на Кубе.

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