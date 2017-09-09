Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп продлил эмбарго в отношении Кубы, сохранив возможность его смягчения

Международная панорама
9 сентября, 1:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, сентября. /ТАСС

По словам президента США, это соответствует интересам Вашингтона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 24 сентября 2018 года рестрикции, действующие в отношении Кубы, одновременно сохранив полномочия по их смягчению. Соответствующее заявление американского лидера распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, враждебно настроенными по отношению к США. На данный момент Куба - это единственная страна, на которую данный закон распространяется. В 2008 году из этого списка была исключена КНДР, в отношении которой, в то же время, действуют иные жесткие санкции.

Трамп отмечает, что срок эмбарго, действующего на основании закона, истекает уже 14 сентября этого года. "Я принял решение, что продление этих мер по отношению к Кубе на один год соответствует интересам Соединенных Штатов", - отметил глава государства. Этим же решением Трамп продлил свои полномочия, которые дают ему свободу действий в плане соблюдения данного эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.

США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении одностороннего торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года предшественник Трампа Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

20 июля США и Куба восстановили двусторонние дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне.

Но в июне нынешнего года Трамп заявил об отмене некоторых решений Обамы, касающихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, американская администрация ужесточила правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввела запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США Куба
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве была моделью Dior
2
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
3
Посол РФ: Россия рассчитывает на улучшение отношений с США
4
Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься
5
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
6
СМИ: более миллиона человек эвакуированы на Кубе из-за урагана "Ирма"
7
Сирийская армия окружает террористов на подступах к военному аэродрому Дейр-эз-Зора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама