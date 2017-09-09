Трамп продлил эмбарго в отношении Кубы, сохранив возможность его смягчения

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 24 сентября 2018 года рестрикции, действующие в отношении Кубы, одновременно сохранив полномочия по их смягчению. Соответствующее заявление американского лидера распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, враждебно настроенными по отношению к США. На данный момент Куба - это единственная страна, на которую данный закон распространяется. В 2008 году из этого списка была исключена КНДР, в отношении которой, в то же время, действуют иные жесткие санкции.

Трамп отмечает, что срок эмбарго, действующего на основании закона, истекает уже 14 сентября этого года. "Я принял решение, что продление этих мер по отношению к Кубе на один год соответствует интересам Соединенных Штатов", - отметил глава государства. Этим же решением Трамп продлил свои полномочия, которые дают ему свободу действий в плане соблюдения данного эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.

США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении одностороннего торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года предшественник Трампа Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

20 июля США и Куба восстановили двусторонние дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне.

Но в июне нынешнего года Трамп заявил об отмене некоторых решений Обамы, касающихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, американская администрация ужесточила правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввела запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.