Эмир Катара провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

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КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провели телефонный разговор, в котором затронули аспекты продолжающегося кризиса вокруг эмирата. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Jazzera.
По имеющейся информации, катарский лидер "выразил желание сесть за стол переговоров" и обсудить требования, выдвинутые четырьмя арабскими государствами (Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом), "с целью достижения общих интересов".
Отмечается, что эмир Катара согласился с предложением саудовского принца определить представителей, которые начнут обсуждение "имеющихся между сторонами разногласий".
Также указывается, что Саудовская Аравия объявит о подробностях прошедшего разговора и о возможных решениях по данному вопросу "после обсуждения и согласования с ОАЭ, Бахрейном и Египтом".
5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.
В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть.