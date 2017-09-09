Тиллерсон обсудит в Великобритании ситуацию вокруг КНДР и кризис в Ливии

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон с 13 по 14 сентября будет находиться в Великобритании, где он планирует обсудить кризис на Корейском полуострове и конфликт в Ливии. Об этом в пятницу журналистам сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"В Лондоне госсекретарь Тиллерсон встретится с британскими должностными лицами высокого ранга, включая министра иностранных дел Бориса Джонсона и советника по национальной безопасности Марка Седуилла. Госсекретарь Тиллерсон обсудит ряд вопросов со своими коллегами, включая необходимость усиления давления для противодействия угрозе глобальной безопасности, которую представляют ядерная и ракетная программы КНДР", - отметила Науэрт.
Кроме того, Тиллерсон примет участие в министерской встрече по Ливии с участием спецпредставителя генсека ООН Гасана Саляма.
КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с КНДР.
После переворота, свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в хаос. Поддержку повстанцам оказало международное сообщество, начав под эгидой НАТО по инициативе Франции бомбардировки правительственных сил. В стране установилось фактическое двоевластие.