СМИ: авианосец ВМС США Ronald Reagan покинул базу Йокосука в Японии

CNN: Apple пожертвовала $5 млн в фонд помощи пострадавшим от урагановОбщество 9 сентября, 4:24
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн по иску семьи российского боксера АбдусаламоваСпорт 9 сентября, 4:16
Российские туристы эвакуированы с курортов Кубы из-за урагана "Ирма"Общество 9 сентября, 3:16
Клинтон сожалеет, что ее предвыборный штаб не отреагировал на обвинения директора ФБРМеждународная панорама 9 сентября, 3:05
Путин поручил изучить случаи отказа жителям Крыма в российском гражданствеПолитика 9 сентября, 2:52
Южноафриканец Андерсон впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлемаСпорт 9 сентября, 2:22
Эмир Катара выступил за начало переговоров с Саудовской АравиейМеждународная панорама 9 сентября, 2:06
Bloomberg: ФБР подозревает Uber в использовании программы для борьбы с конкурентамиЭкономика и бизнес 9 сентября, 2:04
Роман Селезнев признал вину в кибермошенничестве по обвинениям в штатах Джорджия и НевадаПроисшествия 9 сентября, 1:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Авианосец ВМС США Ronald Reagan покинул базу Йокосука, расположенную в одноименном японском порту недалеко от Токио. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.
По данным американского командования, корабль вышел в море для проведения планового патрулирования. Маршрут его движения не разглашается. Телеканал отмечает, что подобные действия могут быть связаны с обострением ситуации на Корейском полуострове и с 69-й годовщиной образования КНДР (она отмечается в субботу).
В июне Ronald Reagan и еще один авианосец ВМС США Carl Vinson принимали участие в учениях в районе Корейского полуострова, что вызвало резкую критику со стороны Пхеньяна. С начала августа Ronald Reagan находился на базе Йокосука.