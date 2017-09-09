СМИ: авианосец ВМС США Ronald Reagan покинул базу Йокосука в Японии

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Авианосец ВМС США Ronald Reagan покинул базу Йокосука, расположенную в одноименном японском порту недалеко от Токио. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.

По данным американского командования, корабль вышел в море для проведения планового патрулирования. Маршрут его движения не разглашается. Телеканал отмечает, что подобные действия могут быть связаны с обострением ситуации на Корейском полуострове и с 69-й годовщиной образования КНДР (она отмечается в субботу).

В июне Ronald Reagan и еще один авианосец ВМС США Carl Vinson принимали участие в учениях в районе Корейского полуострова, что вызвало резкую критику со стороны Пхеньяна. С начала августа Ronald Reagan находился на базе Йокосука.