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СМИ: авианосец ВМС США Ronald Reagan покинул базу Йокосука в Японии

Международная панорама
9 сентября, 3:54 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, сентября. /ТАСС

По данным телеканала NHK, это может быть связано с недавним ракетным запуском КНДР и обострением ситуации на Корейском полуострове

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ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Авианосец ВМС США Ronald Reagan покинул базу Йокосука, расположенную в одноименном японском порту недалеко от Токио. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.

По данным американского командования, корабль вышел в море для проведения планового патрулирования. Маршрут его движения не разглашается. Телеканал отмечает, что подобные действия могут быть связаны с обострением ситуации на Корейском полуострове и с 69-й годовщиной образования КНДР (она отмечается в субботу).

В июне Ronald Reagan и еще один авианосец ВМС США Carl Vinson принимали участие в учениях в районе Корейского полуострова, что вызвало резкую критику со стороны Пхеньяна. С начала августа Ronald Reagan находился на базе Йокосука.

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