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США намерены поставить Бахрейну новые F-16 и противотанковые ракеты

Международная панорама
9 сентября, 4:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, сентября. /ТАСС

Общая сумма сделки превысит $4 млрд

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил продажу Бахрейну 19 истребителей F-16, новых частей для модернизации уже имеющихся у королевства таких машин, а также тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW и патрульных катеров. Общая сумма покупки превысит $4 млрд, сообщило в пятницу агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны.

Бахрейн должен будет получить истребители в модификации F-16V - они оснащены радаром с активной фазированной решеткой и новым бортовым компьютером. До этой же версии будут обновлены и те самолеты, которые уже находятся в распоряжении Бахрейна. Партия, помимо этого, будет включать в себя двигатели, радары, вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - земля" и сопутствующее оборудование. Стоимость всего этого составит $3,8 млрд.

Два патрульных катера обойдутся Бахрейну в $60,2 млн. По запросу закупщика, на них будут установлены автоматические пушки МК38 калибром 25 мм.

Бахрейн также запросил 221 комплекс TOW в различных модификациях, в том числе, способных поражать бронированные цели сверху и бункеры. В контракт также входят услуги по технической и логистической поддержке.

Предложение о поставке истребителей было инициировано еще предыдущей администрацией США в сентябре прошлого года, однако тогда Конгресс отверг эту инициативу из-за невыполнения ближневосточной страной своих обещаний об улучшениях в сфере прав человека. В сообщении агентства минобороны США указано, что Конгресс в пятницу получил уведомление о решении Госдепартамента одобрить продажу.

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