Минобороны Японии не исключает пуска ракеты в КНДР в годовщину образования республики

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии не исключает запуска баллистической ракеты в КНДР по случаю отмечаемой в субботу 69-й годовщины образования республики. Об этом заявил журналистам глава ведомства Ицунори Онодэра.

"Исходя из заявлений и действий Северной Кореи, такую вероятность исключать нельзя. Конечно, важно сохранять бдительность и в обычные дни, однако в прошлом году 9 сентября Пхеньян провел пятое ядерное испытание", - сказал он.

В преддверии праздничной даты в КНДР японские Силы самообороны развернули в ряде районов Японии комплексы ПВО Patriot PAC-3, а также выдвинули в Японское море корабли, оснащенные системой слежения и наведения Aegis.