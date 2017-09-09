Минобороны Японии не исключает пуска ракеты в КНДР в годовщину образования республики

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ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии не исключает запуска баллистической ракеты в КНДР по случаю отмечаемой в субботу 69-й годовщины образования республики. Об этом заявил журналистам глава ведомства Ицунори Онодэра.
"Исходя из заявлений и действий Северной Кореи, такую вероятность исключать нельзя. Конечно, важно сохранять бдительность и в обычные дни, однако в прошлом году 9 сентября Пхеньян провел пятое ядерное испытание", - сказал он.
В преддверии праздничной даты в КНДР японские Силы самообороны развернули в ряде районов Японии комплексы ПВО Patriot PAC-3, а также выдвинули в Японское море корабли, оснащенные системой слежения и наведения Aegis.