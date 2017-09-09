Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Японии не исключает пуска ракеты в КНДР в годовщину образования республики

Международная панорама
9 сентября, 5:41 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, сентября. /ТАСС

Глава министерства Ицунори Онодэра отметил, что это может произойти, если КНДР совершит очередную провокацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии не исключает запуска баллистической ракеты в КНДР по случаю отмечаемой в субботу 69-й годовщины образования республики. Об этом заявил журналистам глава ведомства Ицунори Онодэра.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"Исходя из заявлений и действий Северной Кореи, такую вероятность исключать нельзя. Конечно, важно сохранять бдительность и в обычные дни, однако в прошлом году 9 сентября Пхеньян провел пятое ядерное испытание", - сказал он.

В преддверии праздничной даты в КНДР японские Силы самообороны развернули в ряде районов Японии комплексы ПВО Patriot PAC-3, а также выдвинули в Японское море корабли, оснащенные системой слежения и наведения Aegis.

Смотрите также

КНДР грозит наказать Японию за позицию по санкциям

Минобороны Японии: предполагаемая мощность ядерного заряда КНДР составила 160 килотонн

Япония и США продолжат оказывать на КНДР осязаемое давление

Премьер Японии назвал ядерное испытание КНДР совершенно неприемлемым

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн по иску семьи российского боксера Абдусаламова
2
Операция "Анадырь". Досье
3
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категории
4
Путин поручил изучить случаи отказа жителям Крыма в российском гражданстве
5
Российские туристы эвакуированы с курортов Кубы из-за урагана "Ирма"
6
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
7
Кому в России работать хорошо: как госрегулирование повлияло на потребительский рынок
Темы дня
Новости партнеров
Реклама