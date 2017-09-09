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CNN опубликовала документ о планировавшемся строительстве небоскреба Трампа в Москве

Международная панорама
9 сентября, 6:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, сентября. /ТАСС

Отмечается, что бизнесмен (на тот момент он еще не был президентом США) подписал документ, но сделка в итоге не состоялась

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© EPA/JASON SZENES

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Телекомпания CNN опубликовала в пятницу документ принадлежащей президенту США компании Trump Organization об условиях планировавшегося строительства небоскреба в Москве. Он датирован октябрем 2015 года, когда Дональд Трамп был еще одним из кандидатов в борьбе за Белый дом.

Согласно тексту документа, здание планировалось назвать Trump World Tower Moscow. В нем должны были располагаться помещения для коммерческой недвижимости, гостиница, около 250 квартир элитного класса, а также спа-центр под брендом Иванки Трамп - дочери Дональда Трампа.

Вместе с документом телеканал также опубликовал письмо американского бизнесмена российского происхождения Феликса Сэтера, направленное им Майклу Коэну, нынешнему юрисконсульту Трампа, который прежде занимал пост исполнительного вице-президента Trump Organization. Сэтер, по данным CNN, служил посредником на переговорах между российской и американской стороной.

"Давайте воплотим это в жизнь и построим Trump Moscow. И, возможно, улучшим отношения между странами, показав, что коммерция и бизнес являются намного лучшим и более практичным делом, чем политика", - заявил Сэтер в своем послании. В письме он также просит, чтобы Трамп подписал документ и направил обратно.

Как указывает телеканал, 17-страничный документ, о котором идет речь, не являлся полноценным договором, а был так называемым предварительным соглашением о намерении, устанавливающим рамки для дальнейших переговоров. По информации CNN, Трамп подписал его, однако сделка в итоге сорвалась. Если бы окончательное соглашение о строительстве было достигнуто, то компания Трампа получила бы $4 млн в качестве авансового платежа, а впоследствии - еще $3 млн.

Непостроенная башня

О том, что Сэтер уже в период избирательной кампании в 2015 году предлагал руководству Trump Organization заняться строительством башни Trump Tower в Москве, сообщила в конце августа газета The Washington Post. По ее данным, Сэтер призывал Трампа приехать в столицу России и представить там предложение по строительству небоскреба, однако этого так и не произошло. Как писало издание, возникли сложности с земельным участком и разрешениями на строительство. В результате в конце января 2016 года проект свернули.

То, что в Trump Organization планировали строить небоскреб в Москве, известно давно. Об этом еще в ноябре 2013 года сам Трамп сообщил ТАСС, посещая Москву в связи проведением финала конкурса "Мисс Вселенная".

Одной из компаний, участвовавших в переговорах, выступала Crocus Group предпринимателя Араза Агаларова. В июле 2015 года Агаларов сообщил ТАСС, что Трамп, уже вступивший на тот момент в предвыборную гонку, не отказывается от участия в совместном проекте строительства башни в Москве. Однако в начале ноября 2016 года Агаларов исключил реализацию совместных проектов с Трампом после его победы на выборах.

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