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AP: Шэннон рассчитывает встретиться с Рябковым 11-12 сентября в Хельсинки

Международная панорама
9 сентября, 7:55 UTC+3 ТАСС

Официального подтверждения данной информации от Госдепа и МИД РФ пока нет

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ТАСС, 9 сентября. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон рассчитывает встретиться с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в Хельсинки 11-12 сентября. С таким утверждением выступило в пятницу информационное агентство Associated Press.

По информации американских официальных лиц, на которых ссылается АП, на встрече якобы будут обсуждаться стратегические отношения, контроль над вооружениями и вопросы, вызывающие разногласия между странами.

В Госдепартаменте пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию. МИД России также пока не сообщал о такой встрече.

Установление канала двустороннего диалога в формате Рябков - Шэннон стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле. В частности, была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей от МИД РФ и Госдепа, которым поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров называл контакты в этом формате "полезным и деловым подходом".

Первое заседание рабочей группы, которую возглавили Рябков и Шэннон, состоялось 8 мая в Нью-Йорке. Вторая встреча, намечавшаяся на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отложена Москвой в свете решения Вашингтона расширить антироссийские санкции и в конце концов прошла 17 июля в Вашингтоне.

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Визит Тиллерсона в Россию Санкции в отношении России
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Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Рябков, Сергей Алексеевич
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