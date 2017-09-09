AP: Шэннон рассчитывает встретиться с Рябковым 11-12 сентября в Хельсинки

ТАСС, 9 сентября. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон рассчитывает встретиться с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в Хельсинки 11-12 сентября. С таким утверждением выступило в пятницу информационное агентство Associated Press.

По информации американских официальных лиц, на которых ссылается АП, на встрече якобы будут обсуждаться стратегические отношения, контроль над вооружениями и вопросы, вызывающие разногласия между странами.

В Госдепартаменте пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию. МИД России также пока не сообщал о такой встрече.

Установление канала двустороннего диалога в формате Рябков - Шэннон стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле. В частности, была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей от МИД РФ и Госдепа, которым поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров называл контакты в этом формате "полезным и деловым подходом".

Первое заседание рабочей группы, которую возглавили Рябков и Шэннон, состоялось 8 мая в Нью-Йорке. Вторая встреча, намечавшаяся на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отложена Москвой в свете решения Вашингтона расширить антироссийские санкции и в конце концов прошла 17 июля в Вашингтоне.