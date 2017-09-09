Турция намерена обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы на саммите ОИС

АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Представители Турции намерены обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Астане. Об этом в субботу сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

По его словам, в этот же день в ходе рабочей встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу поднимался этот вопрос.

"Мы уделили внимание с министром иностранных дел Турции вопросам, касающимся положения мусульманского населения в Мьянме. Он только что посетил мусульманских беженцев, которые покинули территорию Мьянмы, поделился своими впечатлениями от этой встречи. Турецкая сторона намерена в рамках предстоящей встречи ОИС в Астане обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы", - информировал Абдрахманов.

На территории штата Ракхайн в Мьянме идут столкновения между вооруженными силами республики и мусульманами из "Араканской армии спасения рохинджа", которых власти Мьянмы считают террористами.