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Турция намерена обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы на саммите ОИС

Международная панорама
9 сентября, 8:24 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 9, сентября. /ТАСС

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже обсудил этот вопрос с главой внешнеполитического ведомства Казахстана Кайратом Абдрахмановым

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АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Представители Турции намерены обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Астане. Об этом в субботу сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

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По его словам, в этот же день в ходе рабочей встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу поднимался этот вопрос.

"Мы уделили внимание с министром иностранных дел Турции вопросам, касающимся положения мусульманского населения в Мьянме. Он только что посетил мусульманских беженцев, которые покинули территорию Мьянмы, поделился своими впечатлениями от этой встречи. Турецкая сторона намерена в рамках предстоящей встречи ОИС в Астане обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы", - информировал Абдрахманов.

На территории штата Ракхайн в Мьянме идут столкновения между вооруженными силами республики и мусульманами из "Араканской армии спасения рохинджа", которых власти Мьянмы считают террористами.

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