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Мирный житель Ясиноватой ранен в результате обстрела украинскими силовиками

Международная панорама
9 сентября, 10:00 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 9, сентября. /ТАСС

Пострадавший находится в реанимации

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ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли вечером в пятницу окрестности города Ясиноватая в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), ранен мирный житель. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе городской администрации.

"Накануне вечером местный житель получил тяжелое ранение брюшной полости. Это произошло, когда он поехал в свой дом, который находится в поселке Крутая Балка, и в этот момент там начался обстрел", - приводит слова представителя горадминистрации Донецкое агентство новостей.

В пресс-службе добавили, что пострадавший госпитализирован, он находится в реанимации местной больницы.

Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено ко Дню знаний и началу учебного года. Однако обстрелы продолжились. Уже днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны, Киев также обвиняет республики в нарушении перемирия.

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