Румыния требует от Украины пересмотреть новый закон об образовании

БУХАРЕСТ, 9 сентября. /ТАСС/. Румынские власти настаивают, чтобы Украина пересмотрела принятый четыре дня назад украинским парламентом закон об образовании, который жестко ограничивает обучение национальных меньшинств на родном языке. Об этом сообщило в субботу Radio Romania.

Новый закон предусматривает, что преподавание в средней и высшей школе будет осуществляться исключительно на государственном - украинском - языке, а родной язык будет использоваться только в детских садах и начальной школе, уточняет румынское радио.

Министр по делам соотечественников за рубежом Андрея Пэстырнак в ходе встречи с украинским послом потребовала, чтобы соседняя страна соблюдала принятое ей обязательство позволить этническим румынам учиться на родном языке.

Министр иностранных дел Теодор Мелешкану сообщил после телефонного разговора с киевским коллегой Павлом Климкиным, что вопрос может быть решен только в ходе встречи министров образования двух стран. "Лучшим решением было бы провести прямую и конкретную дискуссию о программе обучения, о предметах, которые будут преподаваться на том или ином языке, с тем, чтобы мы могли быть уверены, что граждане, которые говорят по-румынски, независимо от того, происходят они из Республики Молдовы или из Румынии, сохранили возможность учиться на родном языке", - сказал он.

Согласно данным последней переписи населения в 2001 году, проведенной на Украине, 258 тысяч человек назвали себя молдаванами, а 150 тысяч - румынами, уточняет Radio Romania. Они живут в трех украинских областях - Черновицкой, Закарпатской и Одесской, составляя вместе третью по численности этническую группу в стране.