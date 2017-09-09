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Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе

Международная панорама
9 сентября, 12:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС

По словам замглавы администрации президента Украины, Порошенко в ближайшие дни намерен принять участие в Генассамблее ООН и саммите Совета безопасности в Нью-Йорке

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КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украина передала в Совет Безопасности ООН обновленный проект резолюции по размещению миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

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"По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам в Совете Безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать", - сказал он в эфире украинского телеканала "Интер".

В администрации президента пояснили, что в случае согласования мандата, процесс, от момента принятия решения до полноценного развертывания миротворческой миссии, может занять не менее шести месяцев.

"В рамках ООН есть два уровня бюджета - один регулярный, который используется на функционирования самой организации и ее секретариата. А есть бюджет, на так называемые миротворческие операции. Это отдельный бюджет, вклад в который делают все страны-члены. Именно из этого бюджета на миротворческие операции будет осуществляться финансирование будущей возможной миротворческой операции на территории Донбасса", - добавил Елисеев.

Также по его словам, президент страны Петр Порошенко в ближайшие дни намерен принять участие в Генеральной ассамблее ООН и саммите Совета безопасности в Нью-Йорке.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ, которые находятся в регионе в рамках Минских соглашений. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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