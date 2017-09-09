Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Назарбаев: благодаря переговорам в Астане снижен уровень насилия в Сирии

Международная панорама
9 сентября, 12:10 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 9, сентября. /ТАСС

По мнению президента Казахстана, подобные шаги создаю возможность для возвращения этой страны к мирной жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что международные встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии уменьшили уровень насилия в этой стране.

Смотрите также

Вооруженная сирийская оппозиция подтвердила участие в переговорах по Сирии в Астане

Госдеп подтвердил участие и. о. помощника госсекретаря США на переговорах в Астане

Москва надеется на предметный разговор в Астане по сирийскому вопросу

Об этом лидер республики сообщил в субботу по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

"Астана предложила свою площадку для проведения переговоров всех сторон, имеющих отношение к сирийскому конфликту. Мы вносим свой вклад для решения данного конфликта мирным путем", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана напомнил, что в Астане прошли пять раундов сирийских переговоров. "В результате данных переговоров значительно уменьшился уровень насилия в Сирии. За счет таких шагов создается возможность для возвращения этой страны к мирной жизни", - подчеркнул Назарбаев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Сирия Турция Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Югре
2
Водитель "КамАЗа" нарушил правила движения, въехав на регулируемый ж/д переезд в ХМАО
3
В допинг-пробах российских гандболисток на молодежном ЧЕ обнаружен мельдоний
4
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
5
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
6
В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
7
Обнародована расширенная программа празднования 870-летия Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама