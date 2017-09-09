В Южном Судане убит сотрудник Красного Креста

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ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудник Международного комитета Красного Креста (МККК) убит в Южном Судане. Как сообщила в субботу женевская штаб-квартира этой гуманитарной организации, водитель Лукуду Кеннеди Лаки Эммануэль был застрелен неизвестными людьми, когда конвой из девяти грузовиков МККК возвращался после проведения операции по доставке гуманитарной помощи в Западной Экваториальной провинции.
"Мы потрясены убийством нашего коллеги, который находился в колонне автомобилей, ясно обозначенной эмблемой Красного Креста. Стороны конфликта в этом районе, кроме того, были оповещены о нашем присутствии", - заявил Франсуа Стамм, глава делегации МККК в Джубе - столице Южного Судана.
Как отмечает женевская штаб-квартира гуманитарной организации, Лукуду Кеннеди Лаки Эммануэль работал в МККК водителем грузовика с 2014 года. Без отца остались семеро детей.
В настоящее время Красный Крест оценивает возможные последствия убийства своего сотрудника на деятельность в Западной Экваториальной провинции. Штаб-квартира МККК призвала всех участников конфликта в Южном Судане "защитить гражданское население и обеспечить всем работникам гуманитарных организаций возможность выполнять свои обязанности", подчеркнув, что "эмблему Красного Креста следует всегда уважать".