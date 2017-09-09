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Меркель констатировала недостаток солидарности в Евросоюзе

Международная панорама
9 сентября, 13:32 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, сентября. /ТАСС

Канцлер Германии в очередной раз сказала, что сожалеет о решении жителей Великобритании выйти из состава ЕС

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БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Европейский союз должен проявлять солидарность для того, чтобы иметь значительное влияние на международной арене, бороться с терроризмом и нелегальной миграцией. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в субботу на предвыборном мероприятии в городе Ройтлинген.

"Существует нехватка солидарности. Совместно с нашими партнерами по Европейскому союзу мы будем это обсуждать. А если не будет согласия, то мы будем обсуждать имеющиеся противоречия", - сказала она.

Меркель в очередной раз сказала, что сожалеет о решении жителей Великобритании выйти из состава ЕС. "Нас остается 27, но у нас все равно будет достаточно сил, чтобы добиваться того, что нам надо. Речь идет о свободе выражения мнений, свободе вероисповедания, передвижения, о независимости юстиции", - отметила глава немецкого кабмина. "Мы не можем в одиночку решить сложные задачи", - добавила канцлер ФРГ, пояснив, что имеет в виду борьбу с международным терроризмом и противодействие нелегальной миграции.

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