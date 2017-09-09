Guardian: Столтенберг считает, что мир стал опаснее за последние 30 лет

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Ситуация на планете стала опаснее за последние 30 лет на фоне множества новых проблем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в субботнем выпуске газеты The Guardian.

Отвечая на вопрос издания о том, была ли эта ситуация более опасной, чем теперь, за те 30 лет, что продолжается его политическая карьера (Столтенберг занимал министерские посты в 1990-х годах и был премьер-министром Норвегии в 2000-2001 и в 2005-2013 годах - прим. ТАСС), генсек Североатлантического альянса заметил, что мир стал "более непредсказуем", и ситуацией на планете стало труднее управлять из-за "столь многих проблем одновременно".

"Мы имеем дело с распространением оружия массового поражения на Северную Корею, у нас есть террористы, нестабильность и более решительно настроенная Россия. Это более опасный мир", - подчеркнул Столтенберг.

Когда же газета спросила генсека НАТО о том, поддерживает ли он воинственные заявления президента США Дональда Трампа в отношении КНДР, Столтенберг ответил: "Если бы я начал здесь строить предположения в отношении потенциальных вариантов военных действий, то я лишь только усугубил бы неопределенность и трудность ситуации". В связи с этим он заявил, что поддерживает "усилия по поиску политического решения на основе переговоров".

Однако при этом генсек НАТО добавил, что вполне понимает и поддерживает право Южной Кореи, а также в определенной мере и Японии обеспечивать свою безопасность в том числе и военным путем. "У них есть право ответа, когда они столкнутся с очень агрессивными действиями. Я также поддерживаю присутствие войск и потенциала США в [Южной] Корее", - сказал глава альянса.

На вопрос о том, считает ли Столтенберг Трампа идеальной фигурой для того, чтобы разрешить существующие проблемы в сфере безопасности, генсек НАТО ответил: "Дональд Трамп - избранный президент Соединенных Штатов. А НАТО - это коллективный альянс 29 демократических стран. И частью демократии является избрание различных политических лидеров".

Послание, адресованное России

Свое интервью The Guardian Столтенберг дал во время посещения подразделений британских войск, дислоцированных в Эстонии и после визита в боевые группы НАТО в Польше и трех странах Балтии. Генсек Североатлантического альянса сказал, что не считает, что на данный момент какая-либо из стран НАТО сталкивается с неминуемой угрозой, но при этом заявил, что "оборонительная" мобилизация войск альянса является посланием России, которое напоминает, что нападение на одного из членов альянса означает нападение и на весь блок.

Столтенберг также выразил обеспокоенность тем, что Россия, по его утверждению, не придерживается своих международных обязательств о допуске наблюдателей на военные учения, в которых участвует более 13 тыс. военнослужащих. Затронув тему предстоящих российско-белорусских учений "Запад - 2017", генсек НАТО заметил: "Россия говорит, что там будет менее 13 тыс. [солдат и офицеров]. Они [россияне] проинформировали об этом на заседании Совета Россия - НАТО несколько недель назад, и это было полезно, но в то же время мы уже видели, что когда Россия говорит, что в военных учениях будут принимать участие менее 13 тыс. войск, то это не всегда так. Мы уже видели это на учениях "Запад-2009" и "Запад-2013", там участвовало гораздо больше военнослужащих".

По версии Столтенберга, в отличие от Североатлантического альянса, который всегда дает возможность наблюдателям присутствовать на своих учениях, Россия не предоставила возможность "открытого наблюдения" ни за одним из своих учений со времен окончания холодной войны.