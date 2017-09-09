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Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками

Международная панорама
9 сентября, 15:35 UTC+3

Поводом для этого стала статья, опубликованная в газете Le Monde, о противодействии Финляндии гибридной угрозе со стороны России

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Ints Kalnins

РИГА, 9 сентября. /ТАСС/. Страны Балтии обратились во французскую газету Le Monde с просьбой не называть их на страницах издания "бывшими советскими республиками". Об этом сказано в письме, которое послы Латвии, Литвы и Эстонии в Париже написали в адрес редакционного директора этой газеты Люка Броннера.

"Поводом для письма стала статья, опубликованная в газете Le Monde 3 сентября, о противодействии Финляндии гибридной угрозе со стороны России, где страны Балтии назывались "бывшими советскими республиками", - говорится в сообщение на сайте посольства Латвии во Франции.

В своем письме послы стран Балтии приветствовали интерес Le Monde к региону, однако призвали избегать формулировки "бывшая советская республика". Послы указали на факты из истории Балтии, "незаконную оккупацию и присоединение к СССР в 1940 году", которое "большинство стран мира, включая Францию, сочли незаконными и не признали".

Послы балтийских стран добавили, что продолжат следить за публикациями во французской прессе, чтобы убедиться, что в них "правильно отражаются страны Балтии с точки зрения истории и международного права".

Страны Балтии утверждают, что были присоединены к СССР насильно, а для свое пребывания в составе Советского Союза используют термин "оккупация". В 2015 году министры юстиции этих трех стран даже пописали декларацию, в которой выразили намерение провести окончательный подсчет ущерба от "советской оккупации", после чего требовать соответствующих выплат от России.

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