Малайзия готова увеличить прием беженцев из Мьянмы

СИНГАПУР, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Малайзии готовы увеличить прием беженцев из Мьянмы - представителей мусульманского национального меньшинства рохинджа. Об этом заявил в субботу замминистра внутренних дел страны Джазлан Мохамед.

"По гуманитарным соображениям мы примем их, но правительство должно проявлять крайнюю осторожность", - цитирует чиновника газета Star. По его словам, из-за ситуации в Мьянме "силу набирают группировки боевиков", и власти "не хотят, чтобы они сумели проникнуть в Малайзию".

Замглавы МВД сообщил также, что в настоящее время на территории государства находятся более 56 тысяч представителей меньшинства рохинджа, зарегистрированные в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Что касается остальных (речь идет как минимум еще о 50 тысячах человек - прим. ТАСС), то "они будут проходить регистрацию в национальной информационной системе беженцев", уточнил он.

Особое внимание замминистра уделил детям рохинджа, рожденным на территории Малайзии. "Если не будет выработан механизм, то все они окажутся лицами без гражданства, и единственным вариантом остается депортация семей в страну, откуда прибыли", - добавил Джазлан Мохамед.

Ситуация в штате Ракхайн, на западе Мьянмы, где проживают рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы может достичь тысячи человек. Из-за вспышки насилия по различным оценкам около 250 тысяч человек покинули свои дома и пытаются найти убежище в соседнем Бангладеш, а также в других странах.