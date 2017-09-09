Малайзия готова увеличить прием беженцев из Мьянмы

Фигурист Коляда в олимпийском сезоне будет исполнять пять прыжков в четыре оборотаСпорт 9 сентября, 17:17
Немецкие баскетболисты обыграли французов и вышли в четвертьфинал ЧЕСпорт 9 сентября, 17:17
Фигуристы Боброва и Соловьев перед ОИ-2018 боятся принимать даже витаминыСпорт 9 сентября, 17:13
Фигурист Алиев мечтает об Олимпиаде в первом взрослом сезоне в карьереСпорт 9 сентября, 17:11
Федор Емельяненко в ближайшее время объявит о следующем поединкеСпорт 9 сентября, 17:10
Ветеринары нашли еще одного пострадавшего от пожара эрмитажного котаОбщество 9 сентября, 17:06
Собянин уволил главу и замглавы управы в Ново-ПеределкинеПолитика 9 сентября, 17:04
ФГР и правоохранительные органы расследуют допинг-скандал в молодежной сборнойСпорт 9 сентября, 17:04
Парк "Зарядье". ДосьеБиографии и справки 9 сентября, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Малайзии готовы увеличить прием беженцев из Мьянмы - представителей мусульманского национального меньшинства рохинджа. Об этом заявил в субботу замминистра внутренних дел страны Джазлан Мохамед.
"По гуманитарным соображениям мы примем их, но правительство должно проявлять крайнюю осторожность", - цитирует чиновника газета Star. По его словам, из-за ситуации в Мьянме "силу набирают группировки боевиков", и власти "не хотят, чтобы они сумели проникнуть в Малайзию".
Замглавы МВД сообщил также, что в настоящее время на территории государства находятся более 56 тысяч представителей меньшинства рохинджа, зарегистрированные в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Что касается остальных (речь идет как минимум еще о 50 тысячах человек - прим. ТАСС), то "они будут проходить регистрацию в национальной информационной системе беженцев", уточнил он.
Особое внимание замминистра уделил детям рохинджа, рожденным на территории Малайзии. "Если не будет выработан механизм, то все они окажутся лицами без гражданства, и единственным вариантом остается депортация семей в страну, откуда прибыли", - добавил Джазлан Мохамед.
Ситуация в штате Ракхайн, на западе Мьянмы, где проживают рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы может достичь тысячи человек. Из-за вспышки насилия по различным оценкам около 250 тысяч человек покинули свои дома и пытаются найти убежище в соседнем Бангладеш, а также в других странах.