Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Малайзия готова увеличить прием беженцев из Мьянмы

Международная панорама
9 сентября, 16:25 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 9, сентября. /ТАСС

При этом замминистра внутренних дел страны отметил, что из-за ситуации в Мьянме "силу набирают группировки боевиков", и власти "не хотят, чтобы они сумели проникнуть в Малайзию"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Малайзии готовы увеличить прием беженцев из Мьянмы - представителей мусульманского национального меньшинства рохинджа. Об этом заявил в субботу замминистра внутренних дел страны Джазлан Мохамед.

Смотрите также
Участники митинга в поддержку народа рохинджа у посольства Мьянмы в Джакарте, Индонезия

Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют

"По гуманитарным соображениям мы примем их, но правительство должно проявлять крайнюю осторожность", - цитирует чиновника газета Star. По его словам, из-за ситуации в Мьянме "силу набирают группировки боевиков", и власти "не хотят, чтобы они сумели проникнуть в Малайзию".

Замглавы МВД сообщил также, что в настоящее время на территории государства находятся более 56 тысяч представителей меньшинства рохинджа, зарегистрированные в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Что касается остальных (речь идет как минимум еще о 50 тысячах человек - прим. ТАСС), то "они будут проходить регистрацию в национальной информационной системе беженцев", уточнил он.

Особое внимание замминистра уделил детям рохинджа, рожденным на территории Малайзии. "Если не будет выработан механизм, то все они окажутся лицами без гражданства, и единственным вариантом остается депортация семей в страну, откуда прибыли", - добавил Джазлан Мохамед.

Ситуация в штате Ракхайн, на западе Мьянмы, где проживают рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы может достичь тысячи человек. Из-за вспышки насилия по различным оценкам около 250 тысяч человек покинули свои дома и пытаются найти убежище в соседнем Бангладеш, а также в других странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Столкновения на западе Мьянмы
Страны
Мьянма Малайзия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский дипломат назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
2
Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками
3
Восемь человек погибли в ДТП в Свердловской области
4
Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания России о завершении карьеры
5
Рогозин: БМПТ "Терминатор" "взорвала" рынок
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
7
Число пострадавших в ЧП с поездом и грузовиком в Югре увеличилось до 17 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама