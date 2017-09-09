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Госдепартамент не подтвердил, что планируется встреча Рябкова и Шэннона в Хельсинки

Международная панорама
9 сентября, 16:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Ранее источник в МИД РФ сообщил, что замглавы МИД РФ планирует провести встречу с заместителем госсекретаря 11-12 сентября в столице Финляндии. Эту же информацию приводило агентство Associated Press

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США на данный момент не подтверждает, что планируется встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном в Хельсинки на следующей неделе. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в субботу представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства.

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"На данный момент никаких объявлений о поездках [замгоссекретаря] у нас нет", - сказали там.

Ранее источник в МИД РФ сообщил ТАСС, что Рябков планирует провести встречу с Шэнноном 11-12 сентября в столице Финляндии. Эту же информацию приводило агентство Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц.

Установление канала двустороннего диалога в формате Рябков - Шэннон стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле этого года. В частности, была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей от МИД РФ и Госдепартамента, которым поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл контакты в этом формате "полезным и деловым подходом".

Предыдущий раунд переговоров Рябкова и Шэннона прошел в Вашингтоне 17 июля.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Рябков, Сергей Алексеевич
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