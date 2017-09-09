Госдеп подтвердил предстоящую встречу Рябкова и Шэннона в Хельсинки

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил, что заместитель госсекретаря США Томас Шэннон отправляется 10-12 сентября в Хельсинки, где он проведет встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

"Заместитель госссекретаря по политическим вопросам Томас Шэннон отправляется в Хельсинки 10-12 сентября, где он встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить взаимодействие [между государствами] и сферы, которые вызывают обеспокоенность обеих стран", - отмечается в документе. В нем, однако, не говорится, в какой из дней состоится означенная встреча.

В заявлении говорится, что Шэннон "возглавит межведомственную делегацию на российско-американских переговорах по стратегической стабильности".

Замгоссекретаря также "встретится с представителями властей Финляндии, в том числе с президентом Саули Ниинистё, для обсуждения глобальных вопросов и вопросов двусторонней повестки дня".

Установление канала двустороннего диалога в формате Рябков - Шэннон стало одним из итогов визита госсекретаря в Москву в апреле 2017 года. Тогда была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей от МИД РФ и Госдепа, которым займутся анализом существующих проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров называл контакты в этом формате "полезным и деловым подходом".