Sky: "Манчестер-Арена" открылась после майского теракта

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших крытых спортивно-концертных комплексов Европы - "Манчестер-Арена" - возобновил работу после майского теракта, унесшего жизни 22 человек.

Как сообщил телеканал Sky News, в 17:00 по британскому времени (19:00 мск) в субботу арена открыла двери для 14 тыс. зрителей благотворительного концерта We Are Manchester ("Мы - Манчестер"), который начнется в 19:00 (21:00 мск). Среди них будут и члены семей погибших и пострадавших в результате теракта. Сборы от концерта на пережившей частичную реновацию арене пойдут на создание мемориала жертвам атаки.

В концерте примут участие группы Noel Gallagher's High Flying Birds, The Courteeners и Blossoms, представляющие графство Большой Манчестер, певец из Лондона Рик Эстли и другие исполнители. Перед зрителями также выступит и местный поэт Тони Уолш, известный по литературному псевдониму Лонгфелла.

"Возобновление работы Арены станет непростым и эмоциональным вечером для каждого, но это - важное событие, которое соберет людей вместе, чтобы вспомнить всех тех, кто пострадал от чудовищного нападения на арену. Это самое решительное заявление, которое мы можем адресовать тем, кто занимается распространением ненависти. Они нас не изменят, мы продолжим держаться вместе. Они никогда не поменяют Манчестер", - заявил в преддверии концерта мэр Большого Манчестера (в Англии главы исполнительной власти метрополитенских графств, объединяющих городские агломерации, также именуется мэрами, как и главы муниципальных образований) Энди Бёрнэм.

Власти прибегли при организации допуска людей на арену к дополнительным мерам безопасности. Так, зрителям сегодняшнего концерта запрещено проносить на крытый стадион рюкзаки и большие сумки.