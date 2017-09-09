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СМИ: спикером парламента Албании избран Грамоз Ручи

Международная панорама
9 сентября, 22:53 UTC+3 ТАСС

За кандидатуру представителя правящей Албанской социалистической партии проголосовали 80 из 140 депутатов

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ТАСС, 9 сентября. Спикером парламента Албании в субботу вечером был избран Грамоз Ручи. Как сообщил телеканал Ora News, по итогам голосования за кандидатуру представителя правящей Албанской социалистической партии проголосовали 80 из 140 депутатов.

"Я буду гарантом реализации конституции Албании и всегда буду на службе у граждан", - заявил избранный спикер.

Несмотря на то, что Ручи был единственным кандидатом на эту должность, против него высказались 40 народных избранников, один воздержался. При этом следует отметить, что в голосовании принимали участие не все представители высшего законодательного органа.

Ручи родился в южно-албанском городе Тепелена. Свою политическую карьеру в 1978 году. В 1991 году в кабинете премьер-министра Фатоса Нано исполнял обязанности министра внутренних дел. Был депутатом в составе шести из девяти парламентов.

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