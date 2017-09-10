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Участники поисково-спасательных учений Arctic Guardian дали им высокую оценку

Международная панорама
10 сентября, 0:50 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

В число участников помимо России вошли Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция

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ОСЛО, 10 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Первые совместные поисково-спасательные учения восьми стран-участниц Арктического форума береговых охран Arctic Guardian 2017 прошли успешно. Это мнение разделяют и их участники и принимающая сторона, заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель Береговой охраны Исландии Свейн Гудмарссон.

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Участниками учрежденного в 2015 году форума являются восемь государств - членов Арктического совета: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Их представители подвели итог учениям в субботу, сами же маневры проходили с 5 по 8 сентября в Датском проливе между Гренландией и Исландией и координировались из Рейкьявика.

"Все очень довольны результатом и признают, что многому научились. Прогресс был заметен налицо - по сравнению с первым днем учений в последний все действовали намного эффективней и уверенней. Это был первый случай, когда береговые охраны восьми стран совместно тренировались в Арктике, делились опытом и отрабатывали взаимодействие, прежде всего информационное, - отметил собеседник агентства. - Основываясь на уроках, которые мы извлекли из этих учений, мы будем планировать и проводить новые, а также учиться работать в еще более тесной координации".

Дания, Исландия, Канада, Норвегия и США предоставили для тренировок корабли, было задействовано три самолета - американский, датский и исландский, а также канадские и исландские вертолеты. По словам Свейна Гудмарссона, успешно использовалась российская система автоматического обмена информацией, в дальнейшей работе с которой заинтересованы береговые охраны стран - участниц форума. Согласно сценарию учений, пассажирское судно, идущее из Гренландии в Исландию с 200 пассажирами на борту, терпело бедствие. Участники должны были спасти людей, перебравшихся в спасательные шлюпки, а также обнаружить тех, кто оказался в воде.

Решение о том, где и в какой формате будут проходить следующие тренировки Arctic Guardian, пока не принято, однако участники рассчитывают обмениваться опытом на регулярной основе. Цель учений - отрабатывать международное взаимодействие в сфере поиска и спасения на море и продемонстрировать способность государств арктического региона проводить совместные масштабные операции в высоких широтах в случае ЧП, в том числе и трансграничных. Как отмечают в Береговой охране Исландии, свою эффективность уже показали разработанные под эгидой форума рекомендации по совместным действиям, учитывающие разницу в оборудовании и методиках, применяемых береговыми охранами разных государств.

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