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Telegraph: Иран мог оказать КНДР тайную помощь в создании ядерного оружия

Международная панорама
10 сентября, 2:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, сентября. /ТАСС

В центре внимания британских властей оказалась также и Россия

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ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Британские власти опасаются, что быстрая реализация намерения Пхеньяна стать обладателем ядерного оружия могла быть осуществлена при тайном содействии Ирана. Об этом сообщила газета The Sunday Telegraph.

Высокопоставленные источники издания в правительстве Великобритании не считают достоверной информацию о том, что северокорейские ученые самостоятельно обеспечили продвижение страны к обладанию ядерными технологиями. В связи с этим британский МИД занимается расследованием вопроса о том, какая из нынешних или бывших ядерных держав предоставила КНДР такие технологии или оказала ей консультационные услуги.

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"Иран возглавляет список стран, подозреваемых в том, что они могли оказать ту или иную форму содействия, при том что Россия также оказалась в центре внимания", - утверждается в статье.

В материале также говорится, что надежды британских властей строятся на том, что установление возможного поставщика ядерных технологий Пхеньяну "откроет новые дипломатические возможности для оказания давления на режим, который отказывается изменять курс, несмотря на экономические санкции".

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном.

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