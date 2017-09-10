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Украинские полицейские будут дежурить всю ночь на границе с Польшей в ожидании Саакашвили

Международная панорама
10 сентября, 4:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, сентября. /ТАСС

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что изымут паспорт гражданина Украины у экс-губернатора Одесской области, если он попытается пересечь по нему границу

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КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Наряды украинской патрульной полиции будут дежурить всю ночь вблизи пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей, куда намерен приехать лишенный гражданства экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.

Ранее Саакашвили объявил, что планирует вернуться в страну 10 сентября. Он попросил украинские власти не устраивать цирк из этого события, а неравнодушных граждан приехать на пункт пропуска "Краковец-Корчева" во Львовской области и поддержать его. В свою очередь в Госпогранслужбе Украины заявили, что изымут паспорт гражданина Украины у экс-губернатора Одесской области, если он попытается пересечь по нему границу.

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© AP Photo/Czarek Sokolowski

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"В течение ночи там будут нести службу патрульные полицейские и работники Яворовского отдела полиции. Во время инструктажа правоохранителей ориентировали на четкое соблюдение требований законодательства, а также оперативное реагирование на правонарушение", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным ведомства, 10 сентября на границе ожидается пребывание около 3 тыс. человек. "Национальная полиция призывает всех участников этого массового мероприятия соблюдать закон, не нарушать правопорядок и быть взаимовежливыми", - подчеркнул заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись таким образом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом об аресте и экстрадиции Саакашвили. По словам Петухова, Киев уже начал "экстрадиционную проверку".

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Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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